Britney Spears, rota por completo, habla sobre su divorcio con Sam Asghari: "No podía soportar más dolor”

MADRID, 19 Ago. (CHANCE) -

La princesa del pop, Britney Spears, ha compartido un sincero mensaje a través de su cuenta de Instagram después de que se conociera su separación de su exbailarín y esposo, Sam Asghari. En un emotivo video en el que se le ve bailando, la cantante ha expresado sus sentimientos y ha reflexionado sobre su divorcio.

Después de 14 meses de matrimonio, Britney Spears y Sam Asghari presentaron los documentos de divorcio, marcando el fin de su relación. En su cuenta de Instagram, la artista ha compartido un vídeo acompañado de un texto explicativo donde refleja sus emociones.

"Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos… Seis años es mucho tiempo, así que estoy un poco sorprendida", ha expresado. Aunque asegura que no puede dar más detalles, comparte su dolor: “No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor”.

Britney también ha mostrado sus pensamientos sobre la presión que ha sentido en su vida y cómo ha lidiado con ello, mencionando la imagen que proyecta en las redes sociales y cómo difiere de su realidad: “He estado jugando a ser fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos”.

Además, hace referencia a sus propias debilidades y cómo siempre ha tenido que ocultarlas: “Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades”.

Por otra parte, la artista menciona el abuso que sufrió en manos de su familia, particularmente de su padre, en momentos en los que más necesitaba su apoyo: “¡Si no fuera el soldado fuerte de mi papá, me enviarían a lugares para que los médicos me arreglen! ¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡no bajo condiciones!”.

Britney Spears concluye su mensaje con una nota de determinación y optimismo, asegurando que seguirá siendo fuerte y dando lo mejor de sí: “¡Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! ¡Y en realidad lo estoy haciendo bastante bien! De todos modos, ¡que tengas un buen día y no te olvides de sonreír!”