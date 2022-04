Carmen Borrego aclara la polémica: "Alejandra es muy joven para casarse"

MADRID, 20 Abr. (CHANCE) -

Carmen Borrego está viviendo en la actualidad un momento súper especial porque por fin ha encontrado su sitio y, lejos de las polémicas, la colaboradora de televisión ha sabido encontrar la paz en el medio y en lo personal: "Tengo a mis hijos, a mi marido y una familia que es estupenda, no me puedo quejar, no sería justo que nos quejáramos estando el mundo como está".

Hablamos con Carmen Borrego y cuando le preguntamos por su madre, María Teresa Campos, nos confiesa que: "Está muy contenta, ha recibido el premio en su tierra, que siempre te gusta y afortunadamente está muy bien" y confirma que quiere volver a la televisión: "Bueno, eso es lo que ella quiere, pero no depende de ella".

La colaboradora está muy ilusionada con la boda de su hijo, algo que está más que confirmado: "Imagínate, falta menos de un mes, la boda está confirmadísima" y aclara la polémica que hubo entre Alejandra y Carlos: "Carlos subió los anillos porque sus padres son joyeros y quiso promocionarlo, cosa que me pareció estupenda", asegurando que: "Alejandra es muy joven, ella no descarta casarse, otra cosa es que sea ya".

También hemos hablado con Carmen sobre Anabel Pantoja y su nueva aventura en 'Supervivientes', de lo que nos ha asegurado que: "Yo creo que Anabel nos va a sorprender porque ese retiro le va a dar fuerzas". También sobre Kiko, del que confiesa: "lo va a hacer muy bien, pero lo va a pasar mal, yo lo siento" y añade "porque cuando una está en un momento tan fuerte de enamoramiento, separarte de tu pareja es duro".

Compañera de Ana Rosa Quintana, Carmen está deseando verla de nuevo por los pasillos de Telecinco: "Yo espero que cuanto antes se reincorpora Ana, está en el final del tratamiento que es la operación, le envío un besazo enorme. Es una mujer fuerte y que se necesita en los medios".

