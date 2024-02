Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo, nos explica la denuncia de esta a Rodolfo Sancho

MADRID, 9 Feb. (CHANCE) -

Este mediodía hemos conocido que Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha interpuesto una denuncia contra su expareja y padre de su hijo, Rodolfo Sancho, por insultos y vejaciones.

Fue este jueves, 8 de febrero, cuando presentó dicha denuncia contra el actor en una comisaría de Alcobendas tras haber recibido mensajes con durísimos insultos como 'pirada', 'incapaz' o 'bipolar'. Hoy, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con su abogada, Carolina Castro, que nos ha detallado lo ocurrido.

La letrada nos ha desvelado que "ha llegado un momento que no puede más" y ha decidido poner punto y final a una conducta que le estaría haciendo daño por parte de su pareja: "Ella pues está cansada, se ha cansado, nadie tiene derecho a verter ningún tipo de vejación hacia otra, se llame como se llame y sea quien sea el uno o el otro".

Además, Carolina ha defendido que no es ningún tipo de estrategia para desviar la atención de su hijo: "Ella no ha pretendido desviar ni un ápice la atención de su hijo, de apoyar a su hijo, de dar fuerza a su hijo y de ayudarle" y que esta denuncia no afectará en nada a su hijo y el caso de Sancho: "En nada, en nada, es que es absolutamente tangencial".

Tanto es así que ha recordado que ella fue la primera en viajar a Tailandia para ver a su hijo y siempre ha luchado por tener buena relación con el actor: "Ella siempre ha cooperado para que efectivamente, al menos dentro de este proceso jurídico de su hijo, tener una buena relación o al menos cordial".

También ha dejado claro que "lo deseable" en estos casos es que ambos padres pudieran "tener una unión", pero no es el caso. Ahora, "el juzgado tiene que admitirlo a trámite, en su caso se considera que los hechos denunciados pueden revestir caracteres de delito, pues se citará a las partes a un juicio rápido u otro tipo de declaración y pues seguirá su trámite y su procedimiento".

