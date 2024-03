Carolina Moura da carpetazo a la polémica con Íñigo Onieva y sonríe de nuevo: "Les deseo lo mejor, me da igual"

MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, Carolina Moura no puede esconder su felicidad en redes sociales. Enamorada, feliz y con una comunidad de seguidores que le son fieles por ese carácter tan espontáneo y natural que se cuela en nuestras casas cada vez que cuelga contenido en sus perfiles.

Tras haber adquirido hace unos días su primera vivienda, Carolina está en pleno proceso de decorar su nuevo hogar... además, también hemos descubierto a su pareja, quien se está estrenando por redes sociales y con el que protagoniza mucho de su contenido.

Esta semana, la influencer acudió a los Premios Ídolo, lo hizo en solitario y se tuvo que enfrentar a las preguntas referidas a Íñigo Onieva tras conocerse hace tiempo que el empresario le mandó un mensaje por redes sociales cuando ya estaba saliendo con Tamara Falcó.

Cansada de este monotema, Carolina nos confesó que "yo no sabía quién era, o sea, ya está, para mí es pasado" y dejó claro que "no me avergüenzo porque nunca ha pasado nada, o sea, pero que unos mensajes tengan tanta repercusión como para que aún hoy en día sea tema de conversación...".

La influencer se desentendía por completo de este tema, deseándoles a los dos tortolitos "que sean felices, que estén bien y ya está. Es que, de verdad, les deseo lo mejor, me da igual".

