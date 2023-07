Chabeli Navarro se refugia en los brazos de su madre, Isabel Márquez, tras la polémica con Bertín Osborne

MADRID, 29 Jul. (CHANCE) -

Después de desmentir la versión de Bertín Osborne y ver a su madre, Isabel Márquez, en el plató de 'Y ahora Sonsoles' defender su honor, Chabeli Navarro se ha reunido con esta para estar acompañada en estos momentos tan convulsos que están viviendo. Desde que la participante de 'MyHyV' decidiese romper su silencio para la revista Lecturas y contar su romance con el presentador y su posterior aborto, todo ha sido un 'no parar' de informaciones.

Isabel, madre de Chabeli, se dejaba ver el pasado jueves en el programa de Sonsoles Ónega asegurando que su hija había pasado un calvario por culpa de Bertín y que ella no había estado a la altura como madre cuando le dijo que iba a abortar. Además, advertía que pronto se sabrían todas las pruebas que la modelo tiene sobre el cantante y con ellas se disolverían todas las dudas.

Este fin de semana hemos podido ver a madre e hija juntas, consolándose mutuamente después de que su versión se haya tirado por los suelos. Además, le hemos podido preguntar a Chabeli que opina sobre la demanda que va a interponer Teresa Bueyes contra su abogado, pero parece que no sabe nada: "Nada, es que no he visto nada. He estado trabajando".

Aunque este sábado Chabeli estará en fiesta para hablar de nuevo de todo lo que se ha estado diciendo esta semana en los medios de comunicación sobre ella y Bertín, parece que ante las cámaras de los reporteros que se encuentran por las calles prefiere no hacer declaraciones.

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....