David Bustamante anticipa cómo será 'Tu cara me suena': "Somos gamberros, entretenemos y es muy divertido"

MADRID, 22 Mar. (CHANCE) -

David Bustamante ha estado esta tarde en 'Y ahora Sonsoles' para promocionar la nueva edición de 'Tu cara me suena', en la que va a participar y ha asegurado que está en una de las etapas más felices de su vida. Atrás quedó esa época turbulenta con los medios de comunicación, ahora su rostro desvela tranquilidad y, sobre todo, felicidad.

"Estoy en un momento de mi vida en el que hago lo que me apetece" le confesaba a Sonsoles Ónega, ya que es muy exigente consigo mismo y por eso "estoy a examen cada día, pero conmigo mismo".

El cantante ha desvelado que no sigue yendo a terapia, solo acudió a ella en uno de los momentos más convulsos de su vida para asumir la fama y tener las herramientas necesarias para gestionarla... pero ahora no porque no la necesita.

En cuanto a su carrera profesional, Bustamante ha asegurado que "hay que cuidar mucho a tú público" porque "he peleado cada día para mantenerme donde estoy" y es un trabajo de fondo.

Sobre su participación en 'Tu cara me suena', el artista ha comentado que está muy contento porque "es como un campamento, al estar tanto tiempo junto me recuerda mucho a la época de 'Operación Triunfo', somos gamberros, nos entretenemos y es muy divertido".