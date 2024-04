Edmundo Arrocet, sonriente y desafiante ante las advertencias de las Campos, asegura estar "muy bien"

MADRID, 18 Abr. (CHANCE) -

Después de asegurar el miércoles por la tarde que se encontraba "muy cansada" de las palabras de Edmundo Arrocet y de tener que desmentir todas las declaraciones que este había tenido en su exclusiva para la revista 'Diez Minutos', Carmen Borrego ha vuelto a hablar esta mañana en 'Vamos a ver'.

Muy tranquila, la colaboradora de televisión ha asegurado que no le gusta vivir demandando constantemente, pero sí ha puesto el tema en manos de su abogada: "Se está estudiando porque él sabe muy bien como decir las cosas para no pillarse los dedos, pero está poniendo cosas en boca de una señora que ya no está y es una difamación".

Tras estas palabras, José Antonio Avilés ha afirmado en 'Así es la vida' que el humorista está guardando silencio ante los micrófonos de la prensa porque tiene pensado seguir hablando y la próxima vez que lo haga no será para una revista, lo hará en un plató de televisión.

Minutos más tarde, Edmundo se ha dejado ver de nuevo en Madrid y ha confirmado ante los micrófonos de Europa Press que se encuentra "muy bien" tras las palabras que Carmen ha tenido para él este mediodía.

Eso sí, ha evitado desvelar si tiene miedo a las posibles demandas que la familia Campos interpondrían contra él debido a las supuestas difamaciones que ha realizado contra ellas en su última entrevista: "Hasta luego chicos".