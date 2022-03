Eduardo Navarrete zanja la polémica con Ágatha Ruiz de la Prada: "Tengo mucho respeto por ella"

MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -

Mucho se ha hablado de la trifulca que han tenido Eduardo Navarrete y Ágatha Ruiz de la Prada por un presunto plagio que ambos han querido aclarar hablando de forma clara y contundente sobre lo sucedido. La diseñadora mostraba en la presentación de su colección Otoño-Invierno 2022 en la MBFWM; un vestido con un estampado triangular en verde y blanco que recuerda inevitablemente al logo de 'El Corte Inglés' que se parecía a otro de Eduardo.

"No, no me ha molestado, es un chico que está empezando y hay que ayudarle" nos decía Ágatha Ruiz de la Prada hace unos días y hoy Eduardo ha querido dejar claro que nunca la acusó de plagio: "Yo no voy a entrar a comentar nada porque no tengo nada qué comentar, no sería tan osado de decir que una compañera me ha plagiado, primero porque no lo creo, segundo porque tampoco lo pienso, ella ha dado las explicaciones que haya querido dar y yo no voy a entrar en dimes y dirites, tengo mucho respeto por ella y por el resto de compañeros".

Eduardo Navarrete ha querido zanjar esta polémica con Ágatha dejando claro que: "Ni lo he dicho ni lo diría"... por lo que queda en el aire quién inició este enfrentamiento que ha trascendido a la esfera público pero, que como decimos, ambos ya han aclarado.

Sobre el homenaje que vimos en 'Maestros de la Costura' a Verónica Forqué emitiendo las imágenes de la actriz cuando grabó el programa, Eduardo está encantado porque la sigue recordando: "Hay que decir que esto se grabó hace mucho tiempo, pero me gustó mucho verla, estaba bien y se la trató como se merece, una gran actriz. La familia no tiene ningún problema con la productora ni nadie, se le trató como lo que es".

