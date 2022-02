Estela Grande deja las redes sociales: "Necesito reconducir esta situación, frenar y estar bien"

MADRID, 11 Feb. (CHANCE) -

Si hace unas semanas era Tamara Gorro quien anunciaba a través de sus redes sociales que se encontraba mal personalmente y que había tomado la decisión de dejarlas para reponerse y coger fuerzas, ahora es Estela Grande. La exconcursante de realities y exmujer de Diego Matamoros ha confesado a todos sus seguidores que no se encuentra en su mejor momento y por eso, ha decidido abandonar Instagram

"Me va a costar un montón hacer estos stories, me conocéis y sabéis que no estoy al cien por cien. Me da rabia que me pase esto porque tengo infinitas cosas buenas y estoy consintiendo que una cosa mala me tumbe todo lo bueno" empezaba diciendo Estela en sus redes anunciando lo que nadie imaginaba.

La modelo ha asegurado que no se encuentra bien y que, a pesar de lo fuerte que se ha considerado siempre, ahora mismo no está en ese punto y necesita recargar sus fuerzas: "Necesito reconducir esta situación, frenar, parar y estar bien. Al final estar mal en redes me perjudica a mi vida personal, siento que necesito parar, no puedo permitir que una cosa mala tumbe todo lo bueno que tengo".

"Siempre he sido muy fuerte mentalmente y ahora mismo me siento súper pequeña y tengo que ser sincera, yo sé lo afortunada que soy, pero si la situación me supera tengo que ser consciente de ello. Os pido tiempo y sé que lo vais a entender" terminaba diciendo Estela Grande despidiéndose de todos sus seguidores.