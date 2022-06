Gloria Camila arropada por su padre, pero sin el apoyo de Ana María Aldón y de su novio en su día más especial

MADRID, 15 Jun. (CHANCE) -

En mitad de la polémica sobre la relación que mantiene con Ana María Aldón, Gloria Camila Ortega ha asistido a un acto que le ha llenado de ilusión. La joven se ha graduado y lo ha hecho por todo lo alto, con una sonrisa de oreja a oreja y con la compañía de dos personas que son sus pilares fundamentales: su padre y Marina, la asistenta que trabaja en su casa desde hace ya muchos años y que forma parte de la familia.

Eso sí, ni rastro de Ana María Aldón, con la que no se deja de hablar de la relación que mantiene con ella, si es buena o mala después del cruce de declaraciones que ha habido entre ellas tras su desfile en la 'Sálvame Fashion Week'. Parece que la mujer de Ortega Cano ha preferido no acudir a dicho acto o quizás, no le han invitado, para evitar ser protagonista en un día que, sin duda, le pertenece a Gloria.

Tampoco ha asistido David, la pareja de Gloria Camila y con la que también ha habido rumores de crisis sentimental... aunque hace poco pudimos ver por redes sociales cómo disfrutaban de un evento de lo más especial juntos, pero en esta ocasión tampoco ha acudido junto a ella en uno de los días más importantes de su vida.

Tal y como se ha ido aconteciendo los últimos sucesos en la familia de Ortega Cano, esperamos que este fin de semana Ana María Aldón aclare en el programa donde colabora por qué no ha asistido a la graduación de Gloria Camila. A su vez, la joven también podrá despejar la duda en el espacio que presenta Sonsoles Ónega.