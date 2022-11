Gloria Camila "vuelve a la carga" tras el brutal dardo de Ana María Aldón tras su retirada de los focos

MADRID, 7 Nov. (CHANCE) -

Completamente superada por las polémicas familiares con las que se dio de bruces tras su expulsión de 'Pesadilla en el Paraíso' - la separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón o las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco sobre el torero en su docuserie, por poner tan solo algunos ejemplos - Gloria Camila tomaba una decisión tan radical como necesaria el pasado 21 de octubre: alejarse del foco mediático por el bien de su salud mental.

Una retirada sobre la que la exmujer de su padre no ha tardado en pronunciarse, con un brutal dardo con el que ha dejado claro que su relación con la hija de Rocío Jurado continúa siendo inexistente: "Ella se ha tomado ese parón profesional porque se lo puede permitir, pero dejar así de trabajar no es algo que todo el mundo se pueda permitir, yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar, yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar, y como yo muchísima gente" ha apuntado irónicamente en 'Fiesta'.

Un ataque al que Gloria Camila no ha tardado en responder anunciando, a través de una escueta publicación en Instagram este domingo, que su retirada mediática ha llegado a su fin y, con "mixed feelings" ("sentimientos encontrados"), "vuelve a la carga en redes sociales".

Además, tal y como se ha confirmado, la hija de Ortega Cano reaparecerá ante las cámaras este martes en el baile de máscaras organizado por la marca Glowfilter en honor a Marta Lozano. Una glamourosa fiesta que reunirá a las influencers más populares del momento, como Laura Escanes, María Pombo o Teresa Andrés Gonzalvo, y en el que se espera que Gloria rompa por fin su silencio.

Mientras tanto, la tía de Rocío Flores sigue con su rutina y en esta ocasión la hemos visto acompañando a su padre a casa tras disfrutar de un domingo de lo más familiar con el torero, en quien está centrada desde que se alejó del foco mediático. Muy seria, Gloria abandonaba poco después el domicilio familiar - probablemente para no coincidir con Ana María Aldón - y, muy seria y con grandes gafas de sol, ha evitado hacer declaraciones tanto sobre su reaparición como sobre el dardo de la gaditana sobre su baja.

