Familia y religión. Así son los nuevos domingos de Íñigo Onieva, al que pillamos de nuevo en misa

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Destrozado pero intentando seguir adelante con su vida lejos de Tamara Falcó. Así está Íñigo Onieva, al que hemos vuelto a ver refugiándose en los que se han convertido en sus dos grandes pilares desde que la marquesa de Griñón rompió fulminantemente con él tras descubrir su deslealtad apenas 24 horas después de anunciar su compromiso matrimonial.

Mientras se especula con que el empresario estaría dispuesto a hacer lo que haga falta para intentar recuperarla, el entorno más cercano de la hija de Isabel Preysler desliza que no hay reconciliación posible y, aunque le ha 'perdonado' como buena cristiana que es, no quiere saber nada de él.

Una triste realidad que Íñigo está sobrellevando con el apoyo de su madre, Carolina Molas, y de la religión, en la que se ha volcado tras su ruptura. A pesar de que Tamara aseguraba cuando eran pareja que al empresario no le gustaba nada ir a misa y era ella quien tenía que 'obligarle', desde que han roto la Iglesia se ha convertido en su segunda casa.

Así, tras disfrutar de un relajado almuerzo en su restaurante favorito - en el mismo en el que rompió su silencio tras el escándalo de su infidelidad - con su madre y con su abuela, Íñigo ponía rumbo a una parroquia cercana a su domicilio, donde parece haber encontrado la paz en este momento convulso.

Muy serio, el empresario sigue firme en su postura de no hacer declaraciones y, a pesar de las últimas informaciones sobre el anillo de compromiso de Tamara - se especula con que le regaló uno 'prestado' por la joyería mientras no llegaba el que realmente le había comprado porque temía que saliesen a la luz sus imágenes besando a otra y adelantó su petición de matrimonio - Íñigo guarda silencio y deja en el aire qué hay de cierto y de falso en la rocambolesca historia de la joya. ¡Dale al play y no te pierdas sus imágenes comiendo en familia y asistiendo posteriormente a misa!

