Irene Rosales, a favor de que Kiko Rivera se reconcilie con Isabel Pantoja

MADRID, 8 Mar. (CHANCE) -

Kiko Rivera se ha convertido (una vez más) en uno de los grandes protagonistas de la crónica rosa en los últimos días por su presunto acercamiento con Isabel Pantoja. Y es que que cuando pensábamos que su relación ya no tenía ninguna posibilidad de reconducirse, la tonadillera ha dado un paso al frente y ha tenido un detalle con su hijo al volver a incluir su nombre en la corona de flores que envía cada año al mausoleo de Paquirri con motivo de su cumpleaños.

Un gesto que ha desatado los rumores de que madre e hijo podrían haber limado asperezas y acercado posturas después de las brutales declaraciones de Kiko en la revista Lecturas cargando contra la artista y asegurando que ya no la considera parte de su familia.

Una posible reconciliación sobre la que Irene Rosales prefiere no pronunciarse, insistiendo en que "no tengo que entrar a dar explicaciones de todo todos los días...". Eso sí, aunque no confirma ni desmiente que Pantoja y Kiko hayan 'roto el hielo' para retomar su relación, la sevillana sí admite que es algo que le encantaría que se produjera: "Hombre, claro, lo he dicho muchas veces. Por supuesto".

Sobre lo que no ha tenido problema en entrar es sobre las informaciones que apuntan a que el Dj y su hermano Francisco Rivera se habrían distanciado en los últimos tiempos y ha dejado claro que "no hay nada". "Cada día hay algo, todos los días es una pregunta… De verdad, es que es agotador y no sé de donde salen las cosas, ¡es que no hay nada! No lo entiendo" ha zanjado bastante enfadada. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

