Isabel Pantoja incluye a Kiko Rivera en la corona de flores para Paquirri una vez más, dejando los rencores a un lado

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

Con motivo del día de todos los santos, Isabel Pantoja ha querido enviar un año más flores a la tumba del que fue su marido, Francisco Rivera, con la frase "tu esposa y tu hijo" demostrando que el acercamiento entre madre e hijo sigue adelante y más aún desde que el Kiko Rivera sufrió hace unos días un ictus.

Y es que hace tan solo unas semanas, el Dj alarmaba a todos sus seguidores cuando inesperadamente era ingresado en el hospital tras sufrir un ictus. A pesar del susto, todo se quedó ahí ya que Kiko ahora descansa tranquilamente en casa mientras se recupera por completo. Pero algo que sin duda levantó muchas polémicas era saber quién había tenido intención de visitarlo de su familia más cercana, puesto que la relación con su madre y su hermana Isa es nula.

Él mismo fue el encargado de anunciar en sus redes sociales que ni Isabel Pantoja ni su hermana iban a ir a su casa a visitarlo, rompiendo así con todas las especulaciones y corroborando que la relación con su familia directa estaba más que perdida.

Aunque parece que su madre no se da por vencida, y es que no es la primera vez que la tonadillera manda flores a la tumba de Paquirri incluyendo el nombre de su hijo. A pesar de que en algunas ocasiones ha omitido a Kiko Rivera y que él mismo ha demostrado que no quiere saber nada más de su madre, Isabel Pantoja sigue teniéndolo muy presente.

Una actitud conciliadora que nada tiene que ver con la del Dj, que demuestra una vez más que su madre estaría dispuesta a dejar los rencores a un lado y acercarse de nuevo a su hijo y a sus nietas.