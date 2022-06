Isabelle Junot nos habla sobre su experiencia en 'MasterChef' y derrocha complicidad con su hermana Victoria

MADRID, 30 Jun. (CHANCE) -

Isabelle y Victoria Junot han dado la bienvenida al verano de la mano del Champagne Bollinger con una velada estupenda donde hemos podido disfrutar de las dos hermanas al completo. Más sinceras que nunca y sin pelos en la lengua, ambas nos han desvelado cómo se llevan y sus proyectos.

"Hemos trabajado muchísimo estos meses juntas" nos confesaban las dos hermanas y además, Victoria nos confesaba que para ella: "Una suerte total que nos den la oportunidad y una alegría para las dos, asegurando que: "Trabajamos muy bien en cualquier cosa juntas, no es la típica riña de hermanas, somos como mejores amigas, desde pequeñas hemos sido así".

Isabelle nos hablado de su participación en 'MasterChef' y nos ha desvelado que está siendo una experiencia maravillosa: "Formar parte de 'Masterchef' es un reto enorme, es un momento muy único, estoy aprendiendo muchísimo, no era nada cocinitas, me han hecho un favor enorme, además estoy disfrutando de entender qué es la cocina".

Como no podía ser de otra manera, también ha tenido palabras para la prima de su pareja, Álvaro Falcó: "Tamara es muy trabajadora, me ha dado muchos consejos, me ha dicho que me lo tome muy en serio y que vaya a por todas" asegurando que: "Vamos a ser las cocinitas, están encantados del cambio que he dado y de los platos que estoy preparando en casa".

Por último, sobre su experiencia culinaria ha añadido que se está notando en casa su maestría: "Álvaro ha probado muchísimo, es el que prueba todo", siendo María Zurita el descubrimiento del programa: "María Zurita ha sido para mí un descubrimiento, ha sido un amor y lo más generosa que existe".

En cuanto a la futura boda de Álvaro Castillejo Preysler, Isabelle prefiere no entrar y "No lo sé, no soy de contestar a esto", al igual que cuando le hemos preguntado si Tamara debería darse el 'Sí, quiero' con Íñigo Onieva pronto: "Bueno, ya veremos, no lo decido yo, habrá que preguntárselo a ellos".

