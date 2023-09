José Coronado compadece a su compañero Rodolfo Sancho: "Pobrecillo, me da mucha penita"

MADRID, 7 Sep. (CHANCE) -

A principios de agosto saltaba la noticia del supuesto asesinato que Daniel Sancho cometió en Tailandia a Edwin Arrieta y desde entonces no se ha hablado de otra cosa. Su madre, Silvia Bronchalo, ha estado estas últimas semanas en el país visitando a su hijo día tras día y ahora, es turno de su padre.

Rodolfo Sancho viajaba hace una semana a Tailandia para reencontrarse con su hijo y este miércoles hacía su primer aparición pública ante todos los medios de comunicación... asegurando que cuando te viene algo así en la vida "te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto" y él, tiene claro que no se va a dejar ver llorando.

Muchos son los compañeros de profesión de Rodolfo que han hablado públicamente sobre esta polémica. Hoy, le hemos podido preguntar a José Coronado por el actor y nos ha asegurado que no ha hablado con él tras conocerse el asesinato de su hijo: "No he podido hablar con él, pobrecillo" porque "me da mucha penita todo lo que le pasa porque es un tipo estupendo, le tengo mucho cariño".

Muy ilusionado, el actor también nos comentaba estar "con mucha alegría, mucho orgullo" tras saber que la película 'Cerrar los ojos', para la que él ha trabajado, ha sido preseleccionada para los Premios Oscar.

