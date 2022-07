José Ortega Cano, muy alterado, desmiente su fuerte discusión con Ana María Aldón y Gloria Camila

MADRID, 27 Jul. (CHANCE) -

Nuevo capítulo en la grave crisis que atraviesan José Ortega Cano y Ana María Aldón y que apunta a la inminente ruptura del matrimonio. Y es que la revista 'Lecturas' publica en exclusiva que la pareja ya hace vidas por separado y desvela que el pasado domingo - después de que la colaboradora asegurase en 'Viva la vida' que ya no espera nada de su marido porque cuando tenía que dar la cara por ella no lo hizo - tuvo lugar una fuerte discusión en el domicilio familiar en la que se vieron implicados el torero, la gaditana y Gloria Camila. Una bronca que duró bastante tiempo y de la que se desconoce sus detalles, aunque acabó con el viudo de Rocío Jurado pasando la noche en la casa de su hija.

Una delicada información que confirmaría la ruptura del matrimonio y a la que Ortega Cano ha reaccionado muy alterado y con evidente nerviosismo. "¡Dejadme, dejadme No te atiendo porque no! ¡Dejadme tranquilo!" ha exclamado enfadado a su llegada a su casa en Costa Ballena en bicicleta tras disfrutar de un paseo con su hijo José María,

Incapaz de contenerse, el diestro ha desmentido a gritos la supuesta bronca familiar que tuvo lugar en su casa entre él, Gloria Camila y Ana María: "¡Eso es mentira, oiga, eso es mentira!". "Ya han conseguido que no pueda salir de mi casa. ¡Qué no quiero nada! ¡Qué me dejen tranquilo, por favor!" ha añadido muy disgustado, dejando claro que nada hay de cierto en las últimas noticias relacionadas con su matrimonio. El momento, ¡en el siguiente vídeo!

