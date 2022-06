Kerem Bürsin, ¿se muda a España?: "Lo he pensado mucho. Me gustaría ver cómo es vivir aquí"

MADRID, 15 Jun. (CHANCE) -

En el punto de mira por su posible reconciliación con Hande Erçel, Kerem Bürsin ha visitado nuestro país para arropar a Álvaro Morte en su nuevo proyecto profesional - el protagonista de 'La casa de papel' ha lanzado su propia colección NFT (tokens no fungibles) - y nos ha enamorado una vez más con su naturalidad, su simpatía y su sonrisa.

Sin hacer declaraciones sobre su acercamiento a su exnovia tras los rumores de affaire con Stephanie Cayo, que la ex de Maxi Iglesias se encargó de alimentar el pasado mes de abril, el protagonista de 'Love is in the air' sí ha hablado de su 'flechazo' con España, donde no descarta instalarse en un futuro próximo.

Muy popular en nuestro país, el actor turco adelanta que tiene proyectos profesionales que le 'obligarán' a estar aquí "bastante tiempo". ¿Serie española a la vista? Puede ser, pero por el momento Kerem asegura sonriente que no puede decirnos nada: "Pronto habrá una sorpresa".

"Esta es mi quinta vez en España y la primera vez que estuve me encantó. Es absolutamente maravilloso. Madrid es una ciudad muy bonita, y lo que la hace más atractiva y simplemente hermosa es la atmósfera que crea la gente. Es bonito" confiesa, confirmando así su idilio con nuestro país, que admite que es uno de sus favoritos "aunque no debería responder a esto".

Por eso, y tras desvelar que está aprendiendo español - y prometer que la próxima vez que nos veamos hablará en nuestro idioma - Kerem no descarta comprarse una casa en algún lugar de nuestra geografía, algo que reconoce "he estado pensando mucho". "¿Por qué no? Es hermoso venir cinco días, una semana, pero me gustaría ver cómo es vivir en España. Así que sí, tal vez" señala.

Fan de Antonio Banderas, el actor turco no ha hablado emocionado de lo que supuso para él conocer a uno de sus grandes ídolos. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

