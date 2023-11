Margarita Vargas, ¿ha hablado con su amiga Genoveva Casanova tras el escándalo con el Príncipe Federico?

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

Margarita Vargas fue otro de los rostros conocidos que no se quisieron perder este viernes la inauguración de 'El Rastrillo Nuevo Futuro'. Después de varios meses sin verla ante las cámaras y tras la polémica de su amiga, Genoveva Casanova, se enfrentaba a la gran pregunta: ¿ha hablado con ella?

"Os prometo que no tengo ni idea y de verdad que no os puedo hablar de eso, de verdad" nos contestó, dejando claro que no tiene conocimiento de cómo está llevando Genoveva que su nombre resuene por todo el mundo tras sus fotografías con el Príncipe Federico de Dinamarca.

Por el contrario, sí que nos habló de su otra amiga, Paloma Cuevas, quien está muy feliz en esta etapa de su vida junto a Luis Miguel: "Ah, mi amiga del alma la quiero mucho. Está fenomenal. Muy bien, muchas gracias, está fenomenal". Eso sí, evitó confirmar si pasarán por el altar el próximo año: "Ah, no tengo ni idea. Yo no sé, de verdad que no sé nada. Muchas gracias. Mientras sean felices fenomenal".

La esposa de Luis Alfonso de Borbón nos comentaba que no sabe cuando su suegra, Carmen Martínez Bordiú, volverá a España, pero sí que nos confirmaba que ellos la ven muy a menudo: "No lo sé, la echamos mucho de menos pero está fenomenal, fantástica, y bueno, cuando a ella le apetezca... sí claro, mucho, mucho. Sí, sí, con sus nietos fenomenal".

Margarita Vargas acudía un año más a 'El Rastrillo Nuevo Futuro, echando en falta a Doña Pilar y a la abuela de su marido, Emmanuella Dampierre: "Sí, la verdad que sí. Yo guardo un recuerdo muy especial a las dos, les tenía muchísimo cariño y bueno, la abuela de luis siempre estaba en el puesto de enfrente y siempre que llego un poquito de cosita me da pero bueno, estará feliz desde el cielo que es lo más importante".

