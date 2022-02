Matías Urrea asegura que la polémica con Ainhoa Arteta está 'cerrada' y le manda un mensaje

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Imposible no acordarse de la polémica de hace meses por la separación de Matías Urrea y Ainhoa Arteta, algo de lo que se habló en todos los medios de comunicación y que tuvo una trascendencia brutal. Ahora, pasado el tiempo, parece que nada de lo que se dijo ocurrió, pero lo cierto es que si echamos la vista atrás, fueron muchas las cosas que se llegaron a decir sobre los motivos de la separación.

Después de tanto tiempo, nos hemos reencontrado con Matías Urrea y hemos podido hablar con él. Muy simpático y pacífico con Ainhoa, le desea lo mejor, pero nos ha reconocido que esa etapa está cerrada para él: "le deseo la misma feliz en su vida y con su vida. Eso está muy cerrado ya".

El ex marido de la cantante, se alegra de su vuelta a los escenarios: "me alegro como cualquier español se puede alegrar de su mejoría y de su vuelta a los escenarios", pero no quiere decir nada más al respecto y es que recordemos que el nombre de Matías resonó por todos los medios de comunicación y hasta se iba a sentar en un plató de televisión para hablar de su separación, pero algo en el último momento le echó para atrás.

Ahora, después de la polémica, Matías asegura haber pasado página y no quiere volver a esos tiempos turbios, tampoco Ainhoa Arteta que está centrada en su vuelta a los escenarios después de haber pasado un momento de lo más delicado de salud. Está claro que ambos andan ya por caminos separados y nada tienen que ver.

Cargando el vídeo....