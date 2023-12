Mónica Martínez, ¿qué quedó de la amistad que tenía con Rocío Carrasco?

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

Después de asistir a la boda de su amiga Rocío Carrasco, poco supimos sobre Mónica Martínez, una de las presentadoras de televisión más conocidas hace una década. Sin embargo, hace unos días hablábamos con ella y la preguntamos por su vida actual, alejada de las cámaras, y sobre su vínculo con la hija de 'La más grande' y... ¡atención! porque nos dio una sorpresa.

La presentadora nos comentaba que "empecé muy pronto, con 15 años" en la televisión y que "he vivido mucho de televisión. Me encanta y lo sigo haciendo porque me apasiona, pero es verdad que estoy en otro momento de mi vida".

En cuanto a sus proyectos laborales, la modelo nos confesaba que "de momento seguir con lo que estoy haciendo en Mediaset, programas de estar en forma, de salud, nutrición y luego lo que vaya saliendo" y es que desde hace ya un tiempo "me dejo guiar, fluir desde hace mucho tiempo con lo que va sucediendo. Contenta con eso, no pido más".

También nos habló de su relación de amistad con Rocío Carrasco, con la que no se la ha vuelto a ver: "De vez en cuando hacíamos salidas y cenas, ahora hablamos poquito, ya no hay esa amistad" y que, al parecer, tuvieron "problemas que duran tres meses muy intensos pero luego se terminan" y ahora gozan de "una relación de amistad más lejana".

Por último, le preguntábamos por lo que desea para el próximo 2024 y nos desvelaba que "voy a ser lo menos original del mundo, mucha salud para todos. Para mi familia, la gente que quieres y para todo el mundo".