Paco León desvela varias anécdotas con Victoria Federica y Froilán

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Paco León ha llamado la atención por su atuendo en la alfombra roja de los Premios Feroz 2022, un lookazo que va a dar mucho de qué hablar por la originalidad y valentía que tiene a la hora de vestir. El actor, que está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales ha hablado con los medios de comunicación allí presentes y ha expresado cómo se siente en este momento de su vida.

Como no podía ser de otra manera, Paco nos ha hablado de cómo se portó Froilán con él cuando estuvieron juntos de fiesta: "De fiesta, sí, no sé ya. Conmigo sí". El actor además estuvo con el joven y Victoria Federica en un avión y se tomaron una foto juntos: "Eso fue hace mucho tiempo, nos vimos en un avión y me pidió una foto, con su hermana también".

Paco León se maravilla al ver a Yolanda Ramos en la alfombra roja de los Premios Feroz: "Ostia, Yolanda Ramos. ¡Qué maravilla!". Y es que el director de cine nos confiesa estar encantado de asistir a los Premios Feroz en Zaragoza: "Sí, porque esto es como una gran familia y lo de ir de provincias, porque esto en Madrid no hace tanta ilusión pero salir, ir todos juntos, es como una gira de cómicos pero a lo grande, con mucha gente".

En cuanto a las últimas noticias de Antonio Resines, Paco nos asegura que se alegra muchísimo: "Nos extrañaba mucho que pudiera el bicho con él, eso no. Yo me alegro muchísimo que esté fuera, esté controlado. Lo ha pasado canutas pero muy bien por él, bravo por él".

