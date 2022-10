Paula Echevarría no quiere recordar cómo fue su separación con David Bustamante

MADRID, 27 Oct. (CHANCE) -

Paula Echevarría ha estado esta mañana en la presentación de la gama de dispositivos Samsung (Galaxy ZFlip 4, Galaxy S22 y A53) con un diseño solidario exclusivo para recaudar fondos para la Federación Española del Cáncer de Mama y nos hemos encontrado a una mujer que está saboreando uno de sus mejores momentos personales.

No solo en su vida privada está todo en orden, sino que en el ámbito profesional también, aunque sí que nos confiesa que tiene ganas de volver a rodar alguna película o serie: "Tengo ganas de volver a eso, a ver si encuentro el proyecto cerca de casa y mientras tanto estoy súper entretenida: colecciones de gafas, ropa, perfumes...".

En cuanto a como está su hijo pequeño Miguel, la actriz nos desvela que está en un momento muy gracioso y como anécdota, nos cuenta que a veces "se piensa que puedo estar en los dos sitios a la vez" cuando la ve en televisión. Por otra parte, su hija Daniella está: "muy mayor, por una parte pierdes unas cosas, pero ganas otras, ganas a una mujer ya con la que hablas de otras cosas y haces otro tipo de planes".

Echevarría está causando sensación en 'Got Talent' y ella misma nos confiesa que ha sido impresionante grabar los programas: "súper feliz, en las audiciones me lo pasé en grande y ahora tengo muchas ganas de que lleguen las galas finales en directo" "es un programa tan divertido".

Le hemos preguntado a Paula cómo está llevando Risto Mejide su separación y nos ha confesado que "supongo que bien", y es que todavía "no le he visto tampoco eh". A quien tampoco ha visto es a su amiga Eva González, que también se ha separado de Cayetano Rivera: "tampoco la he visto, eso son cosas de ellos, no mías".

En cuanto a las declaraciones que hizo recientemente David Bustamante sobre su divorcio con ella, Paula nos ha confesado que no importa cómo lo pasara en el pasado porque ahora "estamos muy bien, es que ya... no remover, estamos fenomenal todos, estamos muy bien".

Felizmente enamorada de Miguel Torres, tras preguntarle por la negativa del exfutbolista en formar más familia, la influencer nos confiesa que no se le pasa por la cabeza: "yo tampoco lo dudo"... así como tampoco de pasar por el altar con él: "tampoco".

