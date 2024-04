Paula Echevarría revela si le está gustando David Bustamante en 'Tu cara me suena'

MADRID, 23 Abr. (CHANCE) -

Deslumbrante, Paula Echevarría ha acaparado todas las miradas a su paso por la alfombra roja de los Premios Laureus con su inseparable Miguel Torres, con el que una vez más ha derrochado complicidad y amor a raudales. El look escogido para los Oscar del deporte, un diseño bicolor en rojo y fucsia con escote corazón palabra de honor, abertura lateral infinita y falda voluminosa de tafetán rematada en cola.

Volcados en su hijo Miki, que a sus tres años ya apunta maneras porque es un apasionado del balón y del fútbol como su famoso papá, la pareja ha confesado con mucha naturalidad por qué por el momento no entra en sus planes pasar por el altar: "¿Habrá más matrimonio que tener un hijo en común? Ya ves que yo no me inmuto tampoco cuando llaman a Miguel mi marido, porque no hay mayor unión que un hijo" asegura.

Una ocasión única para preguntar a Paula -que ultimamente no se prodiga demasiado en este tipo de 'saraos'- por el concurso que está haciendo su exmarido David Bustamante en 'Tu cara me suena'. El triunfito se convirtió en el ganador de la segunda gala con su espectacular imitación de Nino Bravo a la que no se pudo resistir ni su compañera Chenoa, jurado del talent, muy emocionada y sin poder contener las lágrimas.

Una demostración de talento, arte y voz metiéndose en la piel de uno de los cantantes más emblemáticos de nuestra música que no ha pillado de nuevas a la asturiana, ya que como ha asegurado "siempre he dicho que David era uno de los mejores cantantes de España y lo seguiré diciendo".

Sus declaraciones, y la divertida broma de Paula pidiéndole a su chico que la sacase de la fiesta 'a caballito' como David Beckham a Victoria en la fiesta del 50º cumpleaños de la Spice Girl, ¡en el siguiente vídeo!