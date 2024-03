Pietro Costanzia, se descubre su pasado amoroso junto a Juls Janeiro

MADRID, 26 Mar. (CHANCE) -

La familia Costanzia sigue protagonizando los últimos titulares de la crónica social, en esta ocasión relacionados con Pietro Costanzia y una antigua relación amorosa que compartió con una persona muy conocida en nuestro país, Juls Janeiro. En esta ocasion ha sido el colaborador José Antonio Avilés el que ha revelado la noticia en el programa 'Así es la vida': "Pietro Costanzia fue novio de Juls Janeiro, una relación muy sonada de la hija de Jesulín y María José que fue con un jugador de fútbol y después de esa relación Juls tuvo una relación de unos meses con Pietro Costanzia".

Para la sorpresa de todos, el colaborador de televisión hacía pública esta pasada relación del hermano de Carlo Costanzia que ha sido detenido recientemente acusado de asesinato. "Fue una relación bastante turbulenta. Cuando sus padres supieron de esta relación, no les gustó nada. Yo hablé con Pietro, le pregunté por esta relación, me la confirmó y además me envió esta imagen que vosotros estáis viendo para confirmar lo que yo le preguntaba. Fueron pareja y novios" ha explicado Avilés dando algunos detalles. "Fue una relación con idas y venidas, pero una relación bastante larga" ha dejado claro José Antonio.

Ante la pregunta de si las familias de ambos jóvenes conocían esta relación, el colaborador ha aclarado que la hija de Jesulín incluso viajó a Italia para conocer en persona a la familia de su entonces pareja: "Hay viaje de Juls a Milán y Turín donde conoció a parte de la familia Costanzia".