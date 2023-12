Pilar Rubio, abrumada y ocultando su rostro: así ha evitado la pregunta sobre su matrimonio

MADRID, 13 Dic. (CHANCE) -

Hace tan solo unos días, Pilar Rubio rompía su silencio para desmentir que existiese una crisis matrimonial con Sergio Ramos, un rumor del que se lleva hablando más de un mes y del que nunca hemos tenido unas declaraciones por parte de los protagonistas. Sin embargo, la presentadora no podía hacer nada para evitar los micrófonos de la prensa y desmentía rotundamente su supuesto bache matrimonial.

"Estoy bien, muy bien, y nosotros estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor y este señor (por sus compañeros) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas" explicaba Pilar con una sonrisa en su rostro, dejando claro que no hay nada de cierto en lo que se ha dicho estos meses.

Sin embargo, la actitud de la colaboradora de televisión cambiaba cuando la veíamos salir de una clínica de estética en Madrid por el parking para evitar a la prensa. Visiblemente abrumada, no desvelaba cómo se encuentra tras negar los rumores de separación.

La mujer de Sergio Ramos intentaba pasar desapercibida en la parte trasera de un coche cubriendo su rostro con gafas de sol e ignorando las preguntas de la prensa acerca de si es cierto que su matrimonio se encuentra en crisis por una presunta deslealtad por parte del futbolista como se ha dicho estos días.

Un comportamiento que no nos llama la atención porque tanto Sergio como Pilar siempre han sido muy discretos con su vida privada y no han atendido a la prensa en ningún momento que no se viesen frente a frente con las cámaras. Parece que, aunque todo siga bien su matrimonio como ella nos aseguraba, está siendo una etapa complicada por la exposición que están teniendo.