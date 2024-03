Poty Castillo habla del encuentro con David Bustamante: "Fue como si nos hubiéramos visto ayer"

MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Poty Castillo asistió este sábado a la cena del Esport Solidari Internacional (ESI), la ONG que preside Josep Maldonado, con la que recoge fondos para varios países de África.

El acto tuvo lugar en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona y entre los asistentes pudimos ver a Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Jordi Pujol, Octavi Pujades, María Jesús Grados Ventura, Julio Salinas Con Olga Santamaría, Vicente Del Bosque acompañado por su mujer, Trini, David Plaza, Xavi Puado , Keita Balde, Oriol Romeu y Miriam Diaz Aroca que asistía junto a su madre, Hortensia Aroca, entre otros muchos.

Allí, le preguntamos a sobre la relación actual con David Bustamante tras dejarse ver en un acto juntos: "Ha estado todo en orden, nos hemos dejado de ver, pero yo a David lo quiero muchísimo, lo he dicho desde el primer día, siempre lo he dicho, y no pasa nada".

Sobre ese encuentro, Poty nos confesaba que fue de lo más cordialidad y que no hablaron de nada: "El otro día, en el día de Cantabria, en Fitur, nos hemos encontrado en el photocall y como si nos hubiéramos visto ayer por la tarde, y llevábamos seis años sin vernos... O sea, no ha habido... Olvidaros".

También nos comentó cómo fue trabajar en el mismo anuncio que George Clooney: "Yo he sido imagen de Nescafé en estados unidos tres años, y sí es cierto que nos contrataron a la vez a George Clooney para ser imagen de Nespresso, y yo imagen de Nescafé, el Nescafé clásico, el de toda la vida. Y cuando me lo ofrecieron pensé que era una broma, pensé que era una cámara oculta de estas, y digo, verás tú, cuando me lo estaban ofreciendo digo, ahora aparece por aquí Juan y Medio , con un ramo de flores, y la sintonía del inocente, inocente, cha-la-cha-cha-la...".

En cuanto a cómo es el actor, nos desvelaba que "es más bajito", pero tampoco quiso entrar en detalles de cómo fue coincidir con una de las personas más importantes a nivel internacional.

Por último, sobre Chenoa, nos dejaba claro que "no la he visto" presentando 'Operación Triunfo', pero no le hace falta porque "te digo que lo ha hecho bien, sí o sí porque Chenoa es una máquina, es una artista que yo recuerdo cuando entró en la academia y yo siempre pensé 'madre mía, esta chica es una artista por cuatro costados. Le pones a presentar, le pones a estar de jurado, le pones a cantar, se come el escenario... Lo que haga es bueno'".

