Poty Castillo habla de una de las etapas más difíciles de su vida: “Se nos derrumbó a vida a todos"

MADRID, 6 Ago. (CHANCE) -

Poty Castillo ha sido otro de los asistentes a la gala benéfica contra el cáncer que se ha celebrado este sábado en Marbella. El bailarín ha hablado con el equipo de Europa Press y, entre otras cosas, no ha contado cual ha sido para él la gran tragedia de su vida.

"Mi padre falleció de cáncer de pulmón, esto no avisa, aparece, os puede tocar a todos, seamos conscientes y consecuentes que esto es una realidad, existe, lo ideal es que todos echemos una mano”, explica mientras hace conciencia sobre el cáncer. Además, recuerda lo difícil que fue para su familia perder a su padre: “Terrible, murió guapísimo, jovencísimo, con 54 años, un caballero, se nos derrumbó la vida a todos".

El coreógrafo afirma que estas grandes fatalidades de su vida siempre le han pillado bailando sobre un escenario. En otro orden de cosas, muestra sus garras de padre coraje y sorprende al desvelar el porqué su hija Martina ha abandonado el ballet clásico: "Martina esa sí que baila y no yo tiene condiciones divina para la danza hizo bale clásico y paró porque ha aborrecido un poco porque se cruzó en su camino una profesora de esas pues eso le ha hecho aborrecer el ballet clásico, no se portó bien con ella, la típica persona que no ha bailado en su vida y le ha hecho aborrecer el ballet clásico".

En cuanto a sus vacaciones de verano, asegura que se queda en Marbella unos días y es que dentro de muy pocos días, su gran amiga Paula Echevarría celebrará su cumpleaños por todo lo alto y quiere celebrarlo junto a ella.