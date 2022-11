¡Primicia! Primeras imágenes de Gerard Piqué tras anunciar por sorpresa su retirada

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

Sin palabras. Así se quedaron los aficionados del Barça - y de todo el mundo del fúbtol en general - este jueves cuando, de un modo totalmente inesperado, Gerard Piqué anunciaba su retirada del equipo de sus amores a través de sus redes sociales.

"Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora seré yo el que hable. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo" confesaba, revelando así la drástica decisión que ha tomado en el momento más convulso de su vida, colgar las botas para siempre.

Este sábado Gerard jugará su último partido con el Barça - el equipo al que ha amado siempre y en el que siempre soñó con triunfar, como ha destacado en numerosas ocasiones - y lo hará en el Camp Nou, dando la oportunidad a su afición de que le despidan como se merece, como una leyenda culé que ha logrado 30 títulos con el equipo al que, como ha dejado claro, seguirá animando tras su retirada: "Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré el amor por el equipo a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Visca el Barça, siempre”.

Una retirada antes de tiempo - ya que Piqué tiene solo 35 años - en la que muchos ven una relación directa con el delicado momento personal que atraviesa por su complicado proceso de separación de Shakira, que le habría afectado en su nivel de juego.

Consciente de que no está en condiciones de dar todo de sí a su equipo, el catalán habría optado por seguir el consejo de que 'una retirada a tiempo es una victoria segura' y, en un momento en el que está siendo muy cuestionado por la afición culé - que le pitó en el último partido por sus errores - habría decidido dejar el fúbol en mitad de temporada y a las puertas de un Mundial en el que su nombre sonaba como convocado.

Pero, más allá de lo puramente deportivo, muchos ven en este 'abandono', una 'cesión' de Piqué a Shakira para llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, facilitando el terreno a la cantante para mudarse a Miami con los pequeños.

Especulaciones sobre las que le hemos preguntado al futbolista en sus primeras imágenes tras anunciar su retirada. Serio y con aspecto triste pero tranquilo Gerard ha abandonado su casa en coche para entrenar, por última vez, con el Barça. Un momento muy especial tras el que se espera que rompa su silencio y explique el por qué de este sorprendente e inesperado adiós al fútbol. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!

