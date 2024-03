Raúl Castillo desvela el motivo por el que no asistió al cumpleaños de Ana Sandra Lequio

MADRID, 24 Mar. (CHANCE) -

Hace unos días Ana García Obregón celebraba el primer cumpleaños de su nieta, Ana Sandra Lequio, rodeada de todos sus familiares más cercanos. Aunque en un primer momento se comentó que amistades como Susana Uribarri y Raúl Castillo también estuvieron en la casa de la actriz, recientemente hemos sabido que no.

Ha sido Raúl quien nos ha asegurado que a pesar de lo que se ha dicho esta semana no estuvo en el cumpleaños de la pequeña Ana Sandra: "No, yo no, fue familia más directa, pero bueno, era un día muy bonito, el día de la felicidad, además, siempre un día precioso".

En cuanto a cómo está llevando su amiga Ana las críticas sobre la exposición de la pequeña en redes sociales, Ra nos explicaba que "no he hablado de eso pero mi opinión personal obviamente los tiempos han cambiado, no existían las redes sociales, ahora cada uno comparte lo que quiere, lo que considera oportuno, tampoco es comparable una fecha con otra, pero tampoco hablamos de eso".

Y es que ahora "hablamos de lo que nos importa, lo que nos hace sentir bien, lo primero siempre es cómo está la princesa y luego ya de sus cositas, las mías y todo bien", desvelando que no se preocupan en lo que se dice de ella en redes sociales.

De la ausencia de Alessandro Lequio en el cumpleaños de su nieta, nos comentaba que "todas las personas tenemos nuestros tiempos, cada persona es un mundo, aquí somos 20 personas, sucede algo y hay 20 tiempos diferentes de gestionar el mismo hecho. Hay que respetarlo".

Por otro lado, también le preguntamos por el momento que vive su amiga Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia, y nos desvelaba que "no lo sé, no he hablado con ella, yo con que ella esté bien y contenta, fenomenal, ya sea su pareja o quien sea".

Si le preguntan por un favorito en 'Supervivientes 2024', Ra, sin dudas, nos aseguraba que "era Zayra que es mi amiguita y la hija de mi amiguita no te voy a decir ningún nombre".

