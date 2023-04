Raúl Castillo, su extraña reacción al preguntarle por el testamento ológrafo de Aless Lequio

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

La maternidad de Ana Obregón sigue dando de qué hablar y es que ahora, Alessandro Lequio -que asegura no tener mala relación con ella- ha querido matizar las palabras de esta en la entrevista que dio para la revista ¡HOLA!: "Un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado. Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo, Simplemente quiero decir eso".

Cabe recordar que Ana desvelaba que su hijo "quería traer un hijo suyo al mundo, aunque él ya no estuviese. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento". Unas palabras que ahora son de lo más comentadas.

En este contexto, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Raúl Castillo, más conocido como Ra, y nos ha asegurado que no conoce si es cierto que Aless Lequio habría dejado un testamento ológrafo: "pero que yo no sé de lo que me estás hablando, corazón, no lo sé, y tú tienes que entender que soy amigo de mis amigos. Lo que yo hable con mis amigos se queda entre ellos y yo".

Raúl solo defiende que es gran amigo de Ana y siempre luchará por su bienestar: "amigo de mis amigos y ya está. Yo, lo único que sé, es que quiero que mis amigos sean felices, de verdad". Tanto es así que ante la petición de Pilar Llop de no permitir que se inscriba en el registro a la nieta de la presentadora, nos asegura que "yo no tengo que decir nada, corazón. Yo solo apoyar a las personas que quiero. Es lo único que te voy a decir, cariño, de verdad".

Por otro lado, también le hemos preguntado a Raúl por Carles Aleñá, la nueva ilusión de Alejandra Rubio y nos ha confesado que "no sé si es su novio". Y es que le guarda un gran cariño a la joven: "claro que es amiga mía y quiero que todo el mundo sea feliz, Alejandra y todo el mundo", considerándola como "mi hermana pequeña".

Eso sí, Raúl se ríe al recordar cómo Terelu Campos dijo que él podría ser un buen donante en caso de que quisiera volver a ser madre: "sí, lo leí. La quiero mucho, muchas gracias. La quiero mucho, a toda la familia". Unas palabras que demuestran la buena relación que éste tiene con madre e hija.

