Rocío Carrasco confiesa a quién ha echado de menos en el concierto homenaje a Rocío Jurado

MADRID, 12 May.

"Muy emocionada, muy nerviosa y muy contenta". Así llegaba una radiante Rocío Carrasco al Cartuja Center de Sevilla en la tarde de este miércoles para cumplir otro sueño. Celebrar el concierto homenaje a su madre, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', en una ciudad que siempre fue muy especial para la chipionera y que, una vez más, le demostró su cariño llenando el auditorio hasta la bandera.

"¡Qué alegría! No esperaba menos de Sevilla, ha venido mucha gente y me alegro mucho" eran sus primeras palabras al pisar el photocall, guapísima con un dos piezas de pantalón fluido y top con lazada al cuello de rayas en rosas, morado y verde. "Sevilla significaba 'casa' para mi madre. Venir a lo tuyo, con tu gente... Y lo mismo me pasa a mí" ha reconocido, explicando lo a gusto que se siente en la ciudad, al igual que le pasaba a su progenitora.

Visiblemente emocionada pero con esa fuerza con la que la hemos visto en sus últimas apariciones, Rocío no ha dudado en confesar cómo se hubiese tomado Rocío Jurado que artistas como Marta Sánchez, Rosa López o Pasión Vega cantasen sus grandes éxitos, asegurando que le hubiese hecho "mucha ilusión". "Le encantaba que la genta cantara cada uno con su estilo… Era admiradora de mucha gente" ha señalado, revelando una faceta hasta ahora poco conocida de la chipionera.

Y es que, en palabras de su hija, Rocío "no era diva, sino una mujer muy insegura". "Ella tenía que entrar en el escenario con el pie derecho y se persignaba 3 veces… Tenía muchas “maniíllas”, que iban ligadas a que necesitaba reconfortarse" ha contado, desmintiendo esa creencia de que 'La más grande' tenía manías propias de la diva que fue.

Sin entrar en las "polémicas familiares" que ha protagonizado en las últimas épocas y dejando claro que "no han enturbiado" este homenaje a su madre porque "la gente sabe diferenciar perfectamente", Rocío ha adelantado cuando se abrirá por fin el museo de Rocío Jurado en Chipiona: "Yo creo que de verano no pasa… Creo, espero y deseo…"

Además, la hija de la artista dedicó unas palabras al fallecido Jesús Mariñas, del que se distanció en los últimos años después de que el periodista especulase con la orientación sexual de su madre y, muy sincera, ha señalado que su muerte es una "gran pérdida". "Con él he pasado muchas etapas, pero al final, yo lo he conocido desde pequeña… Y con todo lo cabroncete que era, era un ser entrañable también. Claro que se siente su pérdida" ha reconocido.

Tras el concierto, podíamos hablar con una emocionada Rocío que, feliz, hacía el mejor balance de esta segunda edición de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado': "Ha sido muy emotivo, la gente ha disfrutado muchísimo y todo muy bonito".

¿Echó en falta a alguien en una noche tan especial en la que su madre fue una vez más la gran protagonista? "Solo ha he echado en falta a ella, pero también estaba" ha afirmado, dejando claro que no ha echado de menos a ninguno de sus familiares, con los que continúa sin tener ningún tipo de relación.

