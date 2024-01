Sandra Barneda desvela a quién iba dirigido su último mensaje de cariño desde 'Así es la vida'

MADRID, 17 Ene. (CHANCE) -

Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, Sandra Barneda ha aparecido esta tarde en el evento donde Samsung ha presentado su primer lanzamiento de 2024 y nos ha confirmado que está saboreando una etapa súper dulce.

"Trabajo, amor todo bien. Salud que es muy importante, la gente de mi entorno y mi familia bien, momento para disfrutarlo. No es fácil permitirte disfrutarlo si te va bien, disfruta y cuando no te va bien también hay que decirlo" nos confesaba cuando le preguntábamos por este momento tan bonito en su vida.

Además, hablábamos con ella sobre el último mensaje de cariño que ha enviado hoy desde 'Así es la vida' y nos reconocía que "es a mi madre, me ha enviado unas gafas nuevas que se ha comprado la mujer y le he dicho, mamá es que estás espectacular".

Con el paso del tiempo la presentadora se ha dado cuenta que "a las madres siempre hay que enviarles mensajes de amor" porque es ahora cuando es consciente del placer que le da "poder hablar con ella lo disfruto a cada segundo, qué haría si no tuviera un móvil por ejemplo ella está lejos. Nos olvidamos de estas cosas".

Por último, le preguntábamos si tiene miedo a la inteligencia artificial y nos confesaba que "creo que el futuro no lo podemos detener, hay que abrazarlo. Eso sí, hay que ser conocedores de ellos, hay un libro que me estoy leyendo que es como un tocho que habla de la llamada singularidad, cuando el cerebro humano llega un momento en el que empieza ya a no poder comprender 'cuándo llegará'" por eso anima a la gente a formarse: "Creo que hay que leer mucho, formarse mucho".