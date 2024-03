Valeria Mazza exprime al máximo su tiempo en Madrid y se deja ver junto a Alejandro Gravier y su hijo de compras

MADRID, 29 Mar. (CHANCE) -

Disfrutando de una de las etapas más felices de su vida, Valeria Mazza está exprimiendo al máximo su vida en la capital madrileña done ha encontrado el equilibrio perfecto entre sus compromisos profesionales y su vida familiar y personal.

En esta ocasión la modelo aprovechó un hueco en su participación en el programa de televisión ‘Bailando con las Estrellas’ para disfrutar de una relajada jornada de compras junto a su marido, Alejandro Gravier y su hijo Benicio.

Demostrando que son una familia muy unida que intenta pasar la mayor parte de su tiempo juntos, Benicio aprovechó para hacer algunas compras en Zara, de donde salió cargado con una gran bolsa, mientras que su padre llevaba en su mano varios porta trajes de la firma Félix Ramiro.

Disfrutando de esta nueva etapa de su vida en España donde no para de cosechar éxitos a nivel profesional y personal, Valeria celebró hace unos meses su cumpleaños por todo lo alto con varias celebraciones a las que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Feliz con su participación en el programa de 'Bailando con las estrellas', la presentadora nos comentó la última vez que pudimos hablar con ella que su papel en el programa no ha sido algo casual, sino que ha sido fruto de muchos años de esfuerzo y trabajo: "Me gusta mucho, estoy muy contenta, esto no fue casualidad, fue algo buscado y trabajado desde hace ya unos años que estábamos ya con ganas de volver a hacer televisión y con ganas de volver aquí, felices".