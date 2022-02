Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares, hace tres meses hablaban de boda. Estas son las últimas imágenes

MADRID, 27 Feb. (CHANCE) -

Esta semana nos sorprendía la ruptura sorpresa entre Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares, dos personas que han sido muy discretos con su relación sentimental y que siempre han evitado las cámaras para no ser captados. Aunque no siempre lo han conseguido, han sido muchas las que hemos visto acudir a eventos por separado y no hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre su amor.

Ahora que sabemos que la pareja ha roto, rescatamos del año pasado la última vez que ambos acudieron juntos a un evento, el famoso cumpleaños de Tamara Falcó al que no faltó ni un rostro conocido de este país. Como decíamos, en este caso entraron y salieron juntos, pero SÍ nos hablaron de su amor... de hecho, la diseñadora deja entrever una posible boda entre ambos, ¿qué ha pasado entonces?

Rescatamos ese momento en el que Vicky Martín Berrocal llegaba al after party de Tamara Falcó asegurando que la celebración ha ido: "muy bien y desvelando que pasará las Navidades en Portugal, vivo allí" y nos contestaba de esta manera cuando le preguntábamos por una futura boda con Joao: "pregúntale a él".

Eso es lo que hicimos, preguntarle a él por esa posible unión matrimonial con la diseñadora, pero simplemente nos confesaba que: "Me encanta España, Vicky y todo", pero no nos respondía a la pregunta de la boda... Viendo y analizando estas imágenes, entendemos que la ruptura se debe a un motivo de peso, ya que tras meses después ambos han roto su relación y aún no se han manifestado públicamente a pesar de las especulaciones.

