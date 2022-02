Victoria Federica conquista con su look elegante y juvenil en 'SIMOF 2022'

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Hace ya un par de meses Victoria Federica convertía en públicas sus redes sociales y se mostraba al mundo como si fuese una influencer más, toda una royal que se desenvuelve en los photocalls y eventos a los que acude como si llevara haciendo toda la vida. Lo cierto es que la hija de la Infanta Elena nos ha sorprendido para bien, ya que su cambio de actitud con la prensa se ha llevado a cambio paralelamente con su exposición profesional.

Este jueves hemos podido ver a la nieta del rey emérito en 'SIMOF 2022' con un look estrella, luciendo una melena con ondas perfecta y acompañada, como no podía ser de otra manera, de su inseparable Jorge Bárcenas. La pareja ya acostumbra a posar juntos en los eventos a los que acuden y hoy no podía ser menos.

¿El estilismo que ha llevado con la máxima elegancia? Victoria Federica ha hecho suyo un look informal, pero de lo más llamativo. Para la ocasión ha escogido una blusa blanca remetida por dentro en la parte delantera y un pantalón gris que tenía un detalle espectacular, una de las piernas lucía plumas.

Una opción espectacular para la inauguración de 'SIMOF 2022', donde también hemos podido ver a sus amigos, Tomás Páramo y María García de Jaime, que no se han querido perder este evento nacional que hace que la moda flamenca vuelva a las pasarelas.

