Begoña Alonso comenta que "no ve" la relación entre David Bustamante y Paula Echevarría

Actualizado 27/01/2006 21:02:06 CET

MADRID (EUROPA PRESS)

La fiesta de la Comunidad Valenciana celebrada en la Posada de Las Ánimas con motivo de FITUR reunió ayer a numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraba Begoña Alonso.

La modelo declaró que ha denunciado a Nerea Pérez, ex pareja de su actual novio, quien ha asegurado en televisión que ha ganado un juicio de lesiones a Begoña. Además, afirmó que su relación con Fernando está bien y negó que le haya sido infiel con Nerea. De hecho, la ex de David Bustamante subrayó que su relación con el joven se ha fortalecido: "Eso seguro. En los momentos malos es cuando se nota si la relación es fuerte o no".

Sobre la coincidencia del día de la boda de Bustamante con su juicio, Begoña dijo irónicamente: "Me imagino que tendrá que suspender la boda, porque al juicio tiene que ir". Finalmente, al preguntarle si cree que el cantante podría infligir malos tratos a Paula Echevarría, su prometida, comentó: "No lo sé, porque yo no veo esa relación".