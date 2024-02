Alba Muñoz, más contundente que nunca contra Antonio Tejado: "Si es culpable que pague por ello"

MADRID, 16 Feb. (CHANCE) -

Alba Muñoz ha estado esta noche en el plató de '¡De viernes!' para confesar cómo ha vivido la detención e ingreso en prisión de su exmarido y padre de su hija, Antonio Tejado y lo cierto es que sus palabras han llamado especialmente la atención. Muy emocionada y sin apenas contener las lágrimas, la invitada se explayaba ante las cámaras.

"Sé que no lo debe de estar pasando nada bien porque además Antonio es hipocondríaco" le confesaba a Beatriz Archidona y Santi Acosta nada más comenzar el programa, desde plató y enfrentándose a todo lo que se ha dicho estos días en los platós de televisión.

Minutos más tarde, hemos podido escuchar las declaraciones que ha hecho sobre cómo se enteró de la detención de su exmarido: "Vino mi hija llorando, llamó mi madre, mi abuela... yo pensaba que era un bulo" y, entrecortada, aseguraba que "lo que peor pude hacer es ver las imágenes de cuando le detienen" porque "no puedo ni dormir".

En cuanto a los miembros de la banda, Alba ha comentado que "yo hacía muchísimo que no le veía con estos chicos" y que la única manera que tiene de quedarse tranquila es sentándose en frente de él para saber si tiene o no algo que ver: "Yo necesito sentarme en frente de Antonio y que me diga si es verdad o no".

Contundente, Alba declaraba que "si es culpable que pague por ello" y desvelaba que "también me da miedo porque si no está curado de sus adicciones, no es el lugar adecuado".

Alba, que nunca tuvo buena relación con María del Monte, ha comentado esta noche que "he hablado con María José, la abuela de Alba, imaginaros, imagino que como madre se agarra a lo que sea, ellos confían en Antonio y que va a demostrar que es inocente", pero en cambio con la artista "nunca he hablado con ella y no lo voy a hacer ahora" y, además, se atrevía a asegurar que "él se sintió solo, esperaba el apoyo de su tía y no lo tuvo".

Por último, la exmujer de Tejado ha calificado la relación que tuvo con él como "tóxica" porque no era un amor sano, haciendo un breve resumen de las infidelidades y malas situaciones que vivieron: "Aguanté y viví cosas que no debí aguantar".