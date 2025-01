Ana Herminia más sincera que nunca: "Yo apoyaría a Ángel si quiere un acercamiento con su madre"

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

Como el resto de sus compañeros, Ana Herminia ha sido la última concursante de 'Gran Hermano Dúo' en enfrentarse a la curva de la vida en la que la mujer de Ángel Cristo ha hecho un repaso por su vida sin filtros y reconociendo que ha tenido una trayectoria complicada desde muy pequeña. "Ana y yo conocemos todo de nuestra vida, siempre quedarán flecos, estoy seguro de que todo lo que ha psado no lo puede contar en la curva, no debería hacerlo, no es necesario pero la vida de Ana ha sido muy dura, cuando la veo me emociono, pero al mismo tiempo pienso que me tendrá siempre a su disposición" reconocía el propio Ángel desde plató antes de escuchar a su mujer.

A pesar del amor que comparte con Ángel y del que estaba completamente segura desde el primer día que lo conoció, Ana reconocía que no son felices debido a los conflictos familiares que están sufriendo. "Yo quería evitar esto porque íbamos a salir los dos súper perjudicados, vivo en la tristeza pero no me arrepiento de haber dado el paso de ir a hablar, si ella se enteraba de cómo Ángel se sentía, podía venir a ayudarme, Ángel echaba de menos ese reconocimiento él ansía un perdón. Ángel es un niño roto que ha sufrido demasiadas cosas que no merecía, solo le pido a Dios que se acabe esa guerra, que haya un perdón y vivir en paz" explicaba Ana sobre cómo se ha sentido durante estos meses de enfrentamiento con Bárbara Rey.

Sobre qué es lo que esperan de Bárbara Rey en estos momentos, la concursante tiene claro que lo que necesita su marido es hablar con su madre y que le pida perdón, que se preocupe por sus sentimientos: "Ángel necesita que su madre acepte y que diga que hizo todo para ayudarla y salvarla, que reconozca, yo lo que quería siempe es que llegara ese perdón, que preguntara cómo lo vivió, cómo se sintió, son palabras que no ha preguntado nunca... a mí me duele en el alma, no quiero esta situación". Aunque han sido muchas las voces que han señalado a Ana Herminia como una de las culpables del enfrentamiento entre madre e hijo, la concursante dejaba claro que ella solo busca la paz: "Yo lo apoyaría si quiere un acercamiento con su madre".

Muy emocionado y sin poder contener las lágrimas desde el plató al escuchar a su mujer, Ángel reconocía que la situación que les rodea en el día a día les está sobrepasando: "Cuando me fui a la isla se quedó sola y la machacaron, no está acostumbrada a esto, no es justo todo el ataque que ha recibido y tampoco la gente se puede imaginar lo que es la presión mediática de ser mi pareja y yo dar el paso que di. Ella ha estado sobre todo para mí y está agotada, voy a poner freno a la siuación, me voy a centrar en ella".