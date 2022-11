Anabel Pantoja explota en 'Sálvame': "¿Podéis dejar descansar a mi padre?"

MADRID, 30 Nov. (CHANCE) -

Anabel Pantoja ha estallado esta tarde en 'Sálvame Diario' a través de una llamada telefónica que ha hecho al programa al ver que estaban hablando, nuevamente, de su padre y de la relación de este con Junco. La influencer se ha mostrado muy nerviosa y ha hecho una petición al espacio: "Mi pregunta al programa es ¿si es tan importante saber quién es Junco, cómo conoció a mi padre, cómo se enamoraron?".

Muy enfadada, Anabel hablaba sin escuchar a sus compañeros: "¿podéis dejar descansar a mi padre? mi padre no es un personaje público, es el hermano de Isabel Pantoja, entiendo que tengáis que contar que ha muerto, que el tanatorio es un circo, pero no entiendo que estéis una tarde tras otra hablando de él".

Segundos más tarde, han querido preguntarle por la entrevista que ha concedido Junco y ella ha dejado claro que "no voy a hablar, ¿se va a parar de hablar de mi padre o esto es la saga de Star Wars?" y ha asegurado que mucha gente se está aprovechando de la situación: "le ha salido muy bien la jugada a todo el mundo, lo único que pido es respeto".

Anabel ha confesado que se siente decepcionada con el programa y además, considera que se le ha faltado el respeto: "la falta de respeto lleva viniendo desde el viernes, ¿qué le importa a la gente la relación que tuvo mi padre hace veinte años? estoy decepcionada con la cobertura que se está haciendo desde el viernes, no se está teniendo respeto con una compañera, es mi opinión".

En cuanto al papel de Junco, la influencer ha dejado claro que "esta señora ha sido su compañera, su mujer, su todo", pero también ha desvelado un dato que se desconocía: "la mujer de mi padre fue hace tres o cuatro años cuando mi madre firmó el divorcio para que pudiera ser la 'mujer de' y tuviera su paguita".

Sin pelos en la lengua, la sobrina de Isabel Pantoja ha asegurado que "la que me he tragado el tanatorio y que mi padre se me fuera también y esa señora también y ha estado, he estado pendiente de ella..." y además ha aclarado porqué tiene el DNI de su padre: "tengo el DNI porque estoy solucionando las cosas, yo no quiero nada, quiero dejar todo zanjado porque soy su única hija, pero entiendo que la mujer está mal y no puede".

Sobre la discusión que hubo en el tanatorio, Anabel ha negado que existiera conflicto alguno, pero sí ha confirmado que a Junco le dijeron cosas que no eran verdad: "a ella le avivaron el oído diciendo que yo firmaba cosas que no me correspondía". Además, la que fuera colaboradora ha dejado claro que "si su viuda quiere hablar, que vaya", pero ella en ningún momento va a hablar de esas intimidades.

Anabel ha asegurado que "no quiero que se hable de los últimos momentos de mi padre, quiero zanjar este tema. He oído a alguien decir que la familia Pantoja ha dado de lado, se le ha dado, ha vivido 20 años en un piso que es mi tía" y ha negado que se le advirtiera a Junco que tenía que abandonar la casa: "yo no tengo constancia de esa conversación, lo que tengo constancia es que la propietaria cuando pase un tiempo querrá tener ese piso para ella".