Ángel Cristo confiesa lo más íntimo de Aurah Ruíz sobre su convivencia en 'Supervivientes'

MADRID, 20 May. (CHANCE) -

Pasados los 70 días en el concurso, Aurah Ruíz y Ángel Cristo se han enfrentando al puente de la concordia para llegar a una mejor convivencia en su estancia en 'Supervivientes', un fin que no han conseguido. "Tu crees que me importa lo que pueda pensar una persona como tú" comenzaba diciendo Ángel a su compañera de concurso. Tras echarse en cara sus actitudes en la convivencia, Aurah le dejaba claro a su compañero: "Por lo menos no soy famosa por mi familia".

Tras haber sido dama de honor en su boda con Ana Herminia, Ángel se arrepiente de haberle dado un papel tan importante a Aurah, ha decisión de la que se arrepiente. "Has sido desleal, inifiel, deslealtad es lo que veo en tí" le espetaba Aurah a Ángel. "Le di un momento televisivo, es lo que busca, destacar sobre los demás, me arrepiento mucho, lo sabía desde el primer momento, aquí lo hago por respeto al programa" recordaba Ángel sobre el papel que le dio a su compañera en su boda.

"Yo puedo decir algo de tí que puede ensuciar tu imagen para siempre, no te podrás recuperar de lo que puedo contar, estoy a punto de hacerlo" amenazaba Ángel a su compañera. "Aurah se tira pedos" terminaba confesando el concursante mientras se lavaba los dientes haciendo oídos sordos a lo que le decía su compañera sobre los momentos que han compartido juntos y también a la petición de Laura Madrueño de que dejara de hacerlo. "Estais perdiendo el tiempo, esta mujer para mí no es nadie, se tira pedos, yo también me los tiro, pero no quería que nadie lo supiera" sentenciaba.