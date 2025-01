Ángel Cristo, defensor a capa y espada de los errores de Ana Herminia en 'GH DÚO'

MADRID, 12 Ene. (CHANCE) -

Tras la primera expulsión de la casa de 'Gran Hermano Dúo' y los dardos de la expulsada, Vanessa, hacia sus compañeros dentro y fuera de la convivencia, Ángel Cristo no duda en salir en defensa de su mujer ante las acusaciones vertidas hacia ella: "¿Después de lo que estoy acotumbrado, crees que ella me puede sacar de mis casillas? Iba a contestarle, pero lo mejor es dejar que siga hablando".

Arremetiendo duramente contra la relación de Ángel y Ana Herminia, el hijo de Bárbara Rey dejaba muy claro que no está de acuerdo en la forma en la que Vanessa ha tratado a su marido, Javi, en la convivencia: "Si tu marido hablase en la casa de tus carencias en la cama, como has hecho tú, quedaría muy feo". Con Aurah Ruíz y Marta Peñate también en contra de su comportamiento, Vanessa no dudaba en lanzar afirmaciones hacia ellas para intentar desestabilizarlas con sus respectivas vidas personales. "Tu marido te ha puesto los cuernos varias veces" afirmaba la concursante refiriéndose a Jesé Rodríguez. "Manipuladora, lo tienes amargado" respondía Aurah levantándose de su asiento para no permitir que se hable de su marido.

Ante las duras acusaciones de agresión por parte de Ana Herminia hacia su compañero Javi, Ángel aseguraba que su mujer se ha equivocado y que pedirá perdón cuando salga del concurso. "Un error gravísimo ha cometido, ya lo dije el otro día. Espero que la gente le perdone, en casa tendrá mi apoyo y comprensión en lo bueno y en lo malo. Si ella sale, tendrá mi poyo, cuando vea las imágenes yo sé que ella se dará cuenta" sentenciaba.