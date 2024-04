Ángel Cristo no descarta una reconciliación con su hermana Sofía: "Mi hermana no me ha hecho nada"

MADRID, 5 Abr. (CHANCE) -

A punto de cumplir un mes en Honduras, los concursnates de 'Supervivientes' empiezan a notar el cansancio en la supervivencia. En esta ocasión ha sido Ángel Cristo el que ha hablado de su familia echando la vista atrás y recordando que también su hermana, Sofía Cristo, vivió esta misma experiencia. "Mi hermana aguantó 28 dias. La expulsaron el día 28, estuvo como dos semanas y finalmente salió el día de expulsión que en esa época pues... ella tiene tatuado el 28" comentaba Ángel con sus compañeras.

Mientras que algunas de sus compañeras destacaban la belleza de Sofía, era el propio Ángel el que hablaba sobre el parecido de su hermana: "Yo tengo una mezcla de los dos. Mi hermana ha salido mucho más a la familia de mi padre, no lo digo yo, lo dicen todos".

A pesar del enfrentamiento familiar que mantiene con su madre, Bárbara Rey, Ángel insiste en que no tiene ningún problema con su hermana con la que no le importaría retomar su relación. "Mi hermana no me ha hecho nada, ni yo a ella, simplemente se ha posicionado. A mí eso me da igual, si ella quiere ver a mi hija, la puede ver cuando quiera". Tras estas declaraciones a miles de kilómetros, habrá que esperar para ver cuál es la reacción de Sofía Cristo ante este órdago de reconciliación de su hermano y cómo se toma la propia Bárbara que su hijo no piense en ella en cuanto a un acercamiento se refiere.