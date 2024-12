Belén Esteban se cuela en 'La Revuelta', con el mismo traje que en 'El Hormiguero' y con una propuesta

MADRID, 18 Dic. (CHANCE) -

Belén Esteban ha reaparecido esta noche en TVE, en el programa de 'La Revuelta', para acompañar a Lalachus y David Broncano y ha vuelto a hacer de las suyas. Nada más aparecer, la colaboradora de televisión mostraba su estilismo y antes de que alguien se diese cuenta, anunciaba que era repetido.

"He tenido un fallo, me he puesto el mismo traje que me puse en 'El Hormiguero'", comentaba la invitada, aunque se justificaba explicando que "no es malo que lo repita, yo soy como la reina" y aseguraba que se divirtió en su entrevista Pablo Motos: "Me encantó conocerle".

Belén les daba la enhorabuena a los dos por haber sido los elegidos para dar las Campanadas este año en TVE y explicaba que ella ya vivió ese momento en 2009 con Jorge Javier Vázquez.

La de salseo y lore que tienen ya estas campanadas. Ya hasta apuesta por las audiencias. #LaRevuelta @lalachus2 Vente igualmente, @BelenEstebanM pic.twitter.com/RCJLJZp3tz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 18, 2024

Además, ha aprovechado para desmentir los rumores que ha habido en las redes sociales estos días sobre una posible mala relación con Jorge, explicando que siguen teniendo contacto aunque "ahora nos vemos menos porque el tiene mogollón de trabajo".

La Esteban les ha deseado lo mejor para esa noche tan especial y les ha advertido que "si ganáis me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiero hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer".

Una propuesta que Broncano no ha rechazado, pero también le ha advertido que si no superan en audiencias al resto de cadenas, tendrá que hacer algo ella... a lo que ha respondido: "Si queréis que cocine aquí, yo cocino".