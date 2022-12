. Canales Rivera contesta a Alba Carrillo y desmiente que haya sido infiel a su pareja con ella

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Después de las duras declaraciones que Alba Carrillo ha hecho esta tarde en 'Ya es mediodía' sobre Canales Rivera, éste no se ha quedado callado en 'Sálvame Diario' y sin darle mucho bombo, le ha contestado. Entre otras cosas, la colaboradora ha asegurado que le ha sido desleal a su pareja con ella y que, además, le dejo 'insatisfecha' después de noche de pasión.

El torero, sin pelos en la lengua, ha asegurado que Alba puede decir "lo que le de la gana" asegurando que él "en ningún momento le he sido infiel a mi pareja con ella, eso tiene que quedar clarísimo". En cuanto a la segunda vez que está con ella, la cita transcurre "en casa de unos amigos cenando" y él todavía no había vuelto con su actual pareja: "todavía no he vuelto a pedir el perdón de mi pareja actual. No le he sido infiel para nada".

"A partir de ahí, puede decir lo que ella crea conveniente. Yo no voy a contar lo que pasó esa segunda vez que nos vimos" aseguraba el colaborador, muy tranquilo tras escuchar las duras declaraciones de Alba. Además, Canales ha querido terminar su discurso dejando claro que "ayer lo único que hice fue opinar de su historia que está sucediendo ahora mismo, yo solo di mi opinión, la cual la mantengo".

Y es que el colaborador no entiende porqué se ha enfadado con él cuando lo único que hizo fue comentar su historia con Jorge Pérez, en ningún momento arremetió contra ella ni dijo nada malo. Aún así, lo que sí que ha querido zanjar es el tema de la infidelidad a Isabel.