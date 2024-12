Carlo Costanzia se sienta en '¡De viernes!' tras convertirse en padre: "Tengo una sonrisa de..."

MADRID, 20 Dic. (CHANCE) -

Carlo Costanzia se ha sentado este viernes, 20 de diciembre, en el plató de televisión de '¡De viernes!' para hablar por primera vez de cómo están siendo los primeros días de vida del hijo en común que ha tenido con Alejandra Rubio.

Muy sincero, el modelo ha confesado que se encuentra "muy bien" y que su vida ahora es más "interesante y muy entretenida". El nacimiento de su hijo ha sido "lo más bonito que me ha pasado en la vida" y ahora vive en una pompa de felicidad inmensa.

En cuanto al pequeño Carlo, ha desvelado que "es comilón y se porta muy bien" y también de su pareja ha explicado que "se está recuperando poco a poco, más rápido de lo que debería porque es un torbellino".

Con sentido del humor, el actor ha desvelado que ahora "descanso un poco menos" por la llegada del bebé, pero sin embargo "tengo una sonrisa de gilipollas todo el día porque es muy bonito, la verdad". "Ha sido mucho más bonito de lo que imaginaba", ha asegurado.

Y es que, el modelo "sigo durmiendo en el centro y duermo menos porque estoy lejos de mi familia, pero es lo que toca, queda poco ya" ya que "como ciudadano creyente que las cosas tienen que cumplirse de la manera correcta, voy a terminar lo que me queda de condena hasta mi última día, que es en marzo, aunque la crea injusta".

Además, ha aprovechado su entrevista para aclarar que "no hay ninguna exclusiva, si que yo me siente aquí lo que quieren llamar 'exclusiva', vale, pero no hay nada firmado" y que "al niño hasta que el decida lo contrario lo vamos a mantener en el anonimato" porque "eso es algo que lo teníamos muy claro los dos desde el principio".

Ahora, lo único que le ilusiona es "verle crecer, ver a Alejandra feliz, ver también a los abuelos felices". Precisamente de su pareja ha comentado que "no hay nada que afiance más una relación que tener un hijo, ahora veo a Alejandra como la madre de mi hijo, que para mí es la mejor madre que puede tener".

En cuanto a los abuelos del bebé, Carlo ha explicado que "al hospital han ido cuando han podido" y que "si tienen que coincidir, coincidirán y te aseguro que no van a tener ningún problema" porque "el protagonista aquí es el bebé y si se tiene que dar, se dará".

Además, sobre Mar Flores ha asegurado que "es y será un gran abuela" y que "está muy presente", aunque la que se lleva la palma es Terelu Campos, a quien "le hemos puesto ya la cama en casa con su nombre" porque acude muchas veces al día.