Carmen Borrego, disgustada, se enfrenta a su peor tarde con Terelu en plató: "Estoy muy dolida"

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

Carmen Borrego se mostraba visiblemente enfadada en el inicio de 'Sálvame Diario' y lo cierto es que tiene una de las tardes más complicadas por delante después de que su hermana, Terelu Campos, se mostrase molesta por cómo había actuado hace unos días con su peor enemigo, Pipi Estrada. La colaboradora no ocultaba su enfado y cuando ha entrado en plató no ha dudado en exponer sus sentimientos.

"Yo he llegado y no tengo buen día, han ocurrido cosas que no me gustan" le comenzaba diciendo a Kiko Hernández y añadía: "no voy a justificarme de nada, creo que no me tengo que justificar de nada. He aclarado a quien tengo que aclarar mis sentimientos, lo que pienso, no quiero más dramas en mi vida".

La colaboradora aseguraba que no "No tengo nada en contra de lo que ha dicho Terelu, no tengo ningún problema con nadie de mi familia" y aseguraba que ya había hablado con Terelu de lo que ha pasado entre ellas: "He hablado con mi hermana esta mañana todo lo que tenía que hablar con ella".

El programa emitía un cebo en el que mostraban las imágenes de Carmen con Pipi y la posterior respuesta de Terelu y esto ha sido una de las cosas que han molestado a la colaboradora: "Tú crees que es agradable de ver este cebo y una cosa que quiero decir es que ni he sido, ni soy, ni seré amiga de ese señor, me parece un ser despreciable".

En cuanto a la gestión de la exclusiva de su madre con Kiko Hernández, Carmen ha asegurado que "No volverá a ocurrir" el hecho de que no sepa su hermana que estaban tramando esta entrevista y desvelaba que no estaba viviendo una de sus mejores tardes: "Estoy muy dolida".

Carmen terminaba asegurando que viendo las imágenes entiende el mosqueo de Terelu y esta coge su turno para hablar y asegura que: "Has llegado a lo que las compañeras te reclamaban con normalidad, lo has dicho 'no tuve intención, pero cuando lo he visto me ha parecido horroroso'. Si es muchas veces las cosas son más simples de lo que nos pensamos".

Finalmente, la presentadora ha zanjado el tema de conversación y ha explicado que "Me cabrea más su intencionalidad (la de Pipi) y creo que sí tienes una oportunidad fuera de cámara y decirle 'mira, los jueguecitos se los haces a tu familia, conmigo ni se te ocurra'" y añadía: "Lo que él quiere es eso Carmen, me fastidia que consiga su objetivo".

"Otra de las cosas que se molestó fue que se dijera que tú estabas más libre y relajada cuando yo no estoy aquí presentando, eso a mí se me duele" seguía explicando Terelu mientras rendía cuentas con su hermana, a lo que esta respondía: "en ningún momento me he sentido más libre no estando tú, al revés, me siento más cómoda".