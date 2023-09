Los colaboradores de 'Sálvame' reaparecen en... ¿'La Resistencia'?

MADRID, 8 Sep. (CHANCE) -

"Tenemos una segunda promo" anunciaba 'La Resistencia' de Movistar + por sus redes sociales hace tan solo unos minutos, lo que nadie imaginaba es que en el vídeo aparecieran algunos colaboradores de 'Sálvame' como Kiko Matamoros, María Patiño, Belén Esteban y Lydia Lozano... lo que ha dejado impactados a todos sus seguidores.

Todos ellos, en un mismo vídeo promocional, anunciaban que "el 11 de septiembre vuelve 'La Resistencia'" aunque también comentaban que, supuestamente, no van a salir y que solo estaban informando porque "me han dicho que me pagan 1.200 euros más iva", explicaba María Patiño.

Tenemos un segunda promo. Poco me parece ?? pic.twitter.com/qCBH6Gdtq4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 8, 2023

"Mira por 1.200 euros yo si quieres te publicito las uñas de tus pies" decía la Patiño a través de un audio vía WhatsApp. Una promoción muy especial que se ha llenado de comentarios como "La mejor promo", "publicidad de calidad", "el contenido de calidad que merecemos" o "es que son fantasía".

Los seguidores de 'Sálvame' esperan con ansia que llegue octubre para poder ver el estreno en Netflix del docureality que han grabado en México y Miami, del que todavía no se sabe el título. Sin embargo, con esta nueva aparición se especula ya con que puedan aparecer en el programa de David Broncano.