Fran Rivera reaparece tras su entrevista: "No era necesario, pero me he quedado a gusto"

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Después de su polémica entrevista en '¡De viernes!', Fran Rivera ha reaparecido este sábado en el almuerzo solidario en e Nuevo Recinto Ferial de Ubrique que ha organizado la Fundación López Mariscal, que preside José Luis López Fernández, conocido coloquialmente como 'El Turronero'.

Allí, Fran nos ha confesado que a pesar del huracán mediático que se ha creado por sus declaraciones hablando de Eugenia Martínez de Irujo, de sus hermanos, de Isabel Pantoja y de su madre, las próximas fechas navideñas las van a vivir con mucha ilusión porque les encanta esta época.

"Con la familia, tranquilitos y a disfrutarla, somos muy navideños, así que a disfrutarlas mucho" nos explicaba el torero, a pesar de que sabe que "sé que se va a hablar mucho" del testimonio que ha dado para '¡De viernes!'.

Y es que el torero asegura que "quedaban muchas cosas sin decirse, ya" y "con cincuenta años que voy a cumplir, no era necesario, pero me he quedado a gusto". Además, concluía sus declaraciones dejando claro que "lo que he dicho es la verdad, ahora ya... cada uno que se sienta como quiera, pero contra la verdad poco se puede hacer".

De esta manera, Fran se ha mostrado completamente tranquilo ante la repercusión que está teniendo su entrevista y sin ningún tipo de arrepentimiento por las confesiones que ha hecho sobre la madre de su hija, a la que no ha dejado en un buen lugar a pesar de que ahora sí que gocen de buena relación.

