Gustavo le envía un nuevo 'dardo' a Carmen Borrego: "Has ido a Supervivientes por ser hija de María Teresa Campos"

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

Un nuevo frente de disputa se abre en la vida de Carmen Borrego, en esta ocasión con Gustavo Guillermo. Tras la últimas palabras de la hija de María Teresa Campos sobre el que fuera la mano derecha de su madre, este ha decidido contestarle públicamente a través de una videollamada en el programa de TardeAr.

"Es verdad que la he bloqueado, me fastidió lo que dijo, no recuerdo que me dijera que estaba serena, me parecía dolida y es normal. Lo dijo en directo, me sentó mal y la bloqueé" comenzaba reconociendo Gustavo sobre cómo está su relación en estos momentos con Carmen. Además, aprovecha su intervención para lanzarle un nuevo dardo que estamos seguros de que no le sentará nada bien a la colaboradora: "Yo fui a 'Gran Hermano' gracias a Teresa Campos y me siento orgulloso por eso. Que ella ha ido a 'Supervivientes' por ser Carmen Borrego me parece fuera de lugar, también vas porque eres hija de Maria Teresa Campos".

Dolido con la actitud de Carmen, Gustavo cree que ella no le está defendiendo todo lo que debería a pesar de que él nunca ha hablado mal de su familia: "Si yo estoy sentado en un plató como está ella y ponen 'Gustavo el traidor' me levanto y me voy, yo no lo permitiría. Me hace daño que no se pare". Además, el que fuera chófer de María Teresa Campos deja claro que él solo habla de las vivencias que ha tenido con la familia Campos: "Yo he entrado en Gran Hermano y lo único que he hecho es hablar bien de ella, nunca he dicho nada. Yo no tengo que decir si hablo o no, hablo de mis vivencias, solo he dicho cosas buenas de esa familia y estoy aradecido a esa familia".

Finalmente, Gustavo también le echa en cara a Carmen que le haya enseñado a algunos compañeros los mensajes que se han intercambiado de forma privada: "No me parece que enseñe los mensajes que le envío, se los envío en privado. Yo con Carmen me he llevado bien toda la vida, como hermanos, hemos discutido y hemos hecho las paces. Siempre le animo a que haga las paces con su hijo, me ha fastidiado lo que ha hecho y estoy dolido".